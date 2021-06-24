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Sağlıklı böbrek için "Günde 2,5 litre su

Böbrek sağlığınız için su tüketimine dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayan Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, Aşırı su tüketen ve hiç su içmeyenler için "Fazlası zarar azı karar" uyarısında bulundu.

Sağlıklı böbrek için "Günde 2,5 litre su

Suyun vücudumuz üzerinde ne kadar etkili olduğuna değinen Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, her 7 kişiden birinde görülen böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden birinin gerektiği kadar su tüketilmediği ve tüketilen suyun yeteri kadar kaliteli olmadığını belirtti.

Dr. Burak Canver, yeterince su tüketilmemesi birçok hastalığın habercisi olarak kendini göstermeye başlar. Bunların başında böbrek yetmezliği ve idrar yolu enfeksiyonu geliyor. 

Sağlıklı böbrek için "Günde 2,5 litre su

YETERİ KADAR SU TÜKETİLMEDİĞİNDE VÜCUTTAKİ BELİRTİLERİ

Susuzlukla birlikte böbreklerin görevini yeterince yapmaması, baş ağrısına, halsizliğe, Konsantrasyon bozukluğuna, cilt rahatsızlıklarına ve birçok hastalığa davetiye çıkardığının altına çizen Burak Canver, "Gerektiği kadar su tüketin vücudunuzu iyi besleyin" dedi.

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SUSUZLUK RUH HALİNİZİDE ETKİLER

 Vücudumuzun yeteri kadar su tüketmemesi psikolojik olarak ruh halimizi de etkiler. Yorgun, halsiz ve mutsuz oluruz. Konsantrasyon bozukluğu depresif bir ruh haline bürünürüz. buda bizi sıvı tüketiminden uzaklaştırır. 

BAŞKA TÜKETİLEN İÇECEKLERLE SUYU BİR TUTMAYIN

Burak Canver, kahve, çay, meyve suyu vb. tüketilen farklı içecekler suyun yerine konulmamalı. günde en az iki buçuk litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlıklı böbrek için "Günde 2,5 litre su

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