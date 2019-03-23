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  3. Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidan dikildi

Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidan dikildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidan dikildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Düzce'de Orman Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz öncülüğünde sağlık yöneticilerinin katılımıyla bir çok fidan toprakla buluştu. Ekilen fidanlara sağlık görevlileri can suyu da verdiler.

Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidan dikildi

Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidan dikildi

Kaynak: İHA

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