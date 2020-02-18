Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlanacak

Vali Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde bulunan Akıncılar Sağlıklı Hayat Merkezi ve Güçlendirilmiş Akıncılar Göçmen Sağlığı Merkezine inceleme ziyaretinde bulundu.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de hazır bulunduğu inceleme ziyareti sırasında Vali Demirtaş'a sağlık merkezlerinde hayata geçirilmesi planlanan "Sağlıklı Hayata Ulaşım" konulu projenin detayları hakkında bilgi verildi.

Vali Demirtaş, sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin sağlıklı yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla merkezlere ücretsiz ulaşımın sağlanmasını amaçlayan proje hakkında bilgi aldı. Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasıyla birlikte merkezlerimizin sunduğu risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim gibi birçok önemli konudaki hizmetlerden yararlananların sayısının arttırılması çok önemli bir çalışma" dedi.

İnceleme ziyareti, Vali Demirtaş'ın merkezde bulunan sağlık birimlerini gezmesi ve burada verilen hizmetler hakkında ilgililerden bilgiler almasının ardından son buldu.

Kaynak: İHA