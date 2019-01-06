Sağlıklı yaşam için doğru beslenme şart

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni F. Bengü Büyükdereci, Kadın ve Demokrasi Derneğinde eğitime katıldı.

Beslenme üzerine seminer veren Diyetisyen Büyükdereci, sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Sağlıklı beslenmeyi; "Vücudun fonksiyonlarını tam ve yeterli şekilde yerine getirebilmesi için besin öğelerinden yeterli ve dengeli miktarda alınması" olarak tanımlayan Büyükdereci, sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin şart olduğunu vurguladı. Diyetisyen Büyükdereci "Dengeli beslenme için süt ve süt ürünleri grubundan 2-3 porsiyon, tahıl grubundan her öğünde 1-2 dilim ekmek, öğünlerden birine ek 4-5 yemek kaşığı pilav, makarna gibi et grubundan 2-3 porsiyon (1 porsiyon-90gram-3 köfte kadar), sebze-meyve grubundan ise 5 porsiyon alınması gerekir" şeklinde konuştu.

Yetişkin bir bireyin günlük alması gereken posa miktarının ise 25 gram olduğunu belirten Büyükdereci, "Posa, kolesterolün düşmesine yardımcı olur, bağırsak sağlığını korur, doygunluk sağlar, kan şekeri kontrolünde etkilidir, obezite riskini azaltır. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi , sosyo - kültürel etmenler, gelir durumu, hormonal ve metabolik etmenler, genetik etmenler, psikolojik problemler, sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama, sigara-alkol kullanma durumu, kullanılan bazı ilaçlar, doğum sayısı ve doğumlar arası süre" dedi.

"Dünyada 700 milyon kişi obezite ile savaşıyor"

Dünyada obezite ile mücadele eden 700 milyon kişi olduğuna dikkat çeken Fizyomer Terapia Diyetisyeni "Bir birey için obezite, genellikle alınan kalorilerle harcanan kaloriler arasındaki dengesizliğin bir sonucudur" ifadelerini kullandı. Düzenli fiziksel aktivite yapmanın beden sağlığını korumaya yardımcı olduğunu vurgulayan Büyükdereci, diyette doğru bilinen yanlışları ise şöyle sıraladı:

"Ekmeği kes zayıflarsın. Aç karnına limonlu ılık su içmek zayıflatır. Aç kalırsan zayıflarsın. Detoks yapmak faydalıdır ve vücudumuz için gereklidir. Karbonhidratlar düşmanımızdır. Yağı tamamen hayatımızdan çıkarmalıyız. Sağlıklı beslenmek, İsveç diyeti, Dukan diyeti ya da "özel isimli" herhangi bir diyette anlatıldığı gibidir."

Seminerin sonunda Büyükdereci katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA