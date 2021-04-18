Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama | GÜVİS güvensiz maske markaları

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en önemli araç olarak görülen maskeler üzerinde yapılan denetimlerde dehşet verici sonuçlar ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 41 maskenin güvensiz olduğunu açıkladı. Bu marka ve modelleri merak eden internet kullancııları da Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAĞLIKSIZ MASKE MARKALARI | GÜVENLİ MASKE SORGULAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen maskeleri tek tek GÜBİZ (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden paylaştı. İşte o marka ve modeller:

MARKA

Safeguard

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2315 Model Ffp3v Nr

MARKA

Safeguard

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2313 Model Ffp2v Nr

MARKA

Safeguard

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2311 Model Ffp1v Nr

MARKA

Nez Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

MARKA

Arızon

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Kn 95

MARKA

Lc Waıkıkı

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariş No: 652002

MARKA

Dna

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2934 Model Ffp3v

MARKA

Bozkurt-Bzk44

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

(Ventilli- Ffp2-Nr)

MARKA

Bozkurt-Bzk44

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

(Ventilsiz-Ffp2-Nr)

MARKA

Emr Natural

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1202 V (Ventilli, Ffp2v)

MARKA

Emr Natural

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1202 (Ventilsiz Ffp2)

MARKA

Wogi

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2

MARKA

Kgt

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Tk-N95

MARKA

Aytı

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

20532

MARKA

Temsan

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Tm 34 V Ffp1

MARKA

Grup Helin

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1120 Ffp2

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

400 (Ffp3)

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

300 (Ffp3 V)

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ert 200 (Ffp2)

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ert 100 (Ffp2 V)

MARKA

Wogi

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2 V

MARKA

Hori

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2 V

MARKA

Ares

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ares (Ffp2 V)

MARKA

Mist

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Marka Model Yok

MARKA

Awon

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler

MARKA

Awon

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler

MARKA

Vip Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2 V

MARKA

Vip Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2

MARKA

Vip Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp1 V