Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama | GÜVİS güvensiz maske markaları
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında her gün milyonlarca kullanılan cerrahi maskeler için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan çalışmada 41 maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama konularını araştırıyor.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en önemli araç olarak görülen maskeler üzerinde yapılan denetimlerde dehşet verici sonuçlar ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 41 maskenin güvensiz olduğunu açıkladı. Bu marka ve modelleri merak eden internet kullancııları da Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama konularını araştırıyor. İşte detaylar...
SAĞLIKSIZ MASKE MARKALARI | GÜVENLİ MASKE SORGULAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen maskeleri tek tek GÜBİZ (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden paylaştı. İşte o marka ve modeller:
MARKA
Safeguard
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
2315 Model Ffp3v Nr
MARKA
Safeguard
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
2313 Model Ffp2v Nr
MARKA
Safeguard
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
2311 Model Ffp1v Nr
MARKA
Nez Mask
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
MARKA
Arızon
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Kn 95
MARKA
Lc Waıkıkı
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariş No: 652002
MARKA
Dna
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
2934 Model Ffp3v
MARKA
Bozkurt-Bzk44
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
(Ventilli- Ffp2-Nr)
MARKA
Bozkurt-Bzk44
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
(Ventilsiz-Ffp2-Nr)
MARKA
Emr Natural
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
1202 V (Ventilli, Ffp2v)
MARKA
Emr Natural
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
1202 (Ventilsiz Ffp2)
MARKA
Wogi
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ffp2
MARKA
Kgt
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Tk-N95
MARKA
Aytı
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
20532
MARKA
Temsan
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Tm 34 V Ffp1
MARKA
Grup Helin
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
1120 Ffp2
MARKA
Ert Plus
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
400 (Ffp3)
MARKA
Ert Plus
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
300 (Ffp3 V)
MARKA
Ert Plus
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ert 200 (Ffp2)
MARKA
Ert Plus
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ert 100 (Ffp2 V)
MARKA
Wogi
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ffp2 V
MARKA
Hori
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ffp2 V
MARKA
Ares
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ares (Ffp2 V)
MARKA
Mist
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Marka Model Yok
MARKA
Awon
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler
MARKA
Awon
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler
MARKA
Vip Mask
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ffp2 V
MARKA
Vip Mask
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ffp2
MARKA
Vip Mask
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Ffp1 V