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Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama | GÜVİS güvensiz maske markaları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında her gün milyonlarca kullanılan cerrahi maskeler için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan çalışmada 41 maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama konularını araştırıyor.

Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama | GÜVİS güvensiz maske markaları

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en önemli araç olarak görülen maskeler üzerinde yapılan denetimlerde dehşet verici sonuçlar ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 41 maskenin güvensiz olduğunu açıkladı. Bu marka ve modelleri merak eden internet kullancııları da Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAĞLIKSIZ MASKE MARKALARI | GÜVENLİ MASKE SORGULAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen maskeleri tek tek GÜBİZ (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden paylaştı. İşte o marka ve modeller:

MARKA

Safeguard

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2315 Model Ffp3v Nr

 

MARKA

Safeguard

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2313 Model Ffp2v Nr

screenshot-10.pngSağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulamascreenshot-9.png

MARKA

Safeguard

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2311 Model Ffp1v Nr

 

MARKA

Nez Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

 

MARKA

Arızon

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Kn 95

 

MARKA

Lc Waıkıkı

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariş No: 652002

 

MARKA

Dna

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

2934 Model Ffp3v

Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama

MARKA

Bozkurt-Bzk44

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

(Ventilli- Ffp2-Nr)

 

MARKA

Bozkurt-Bzk44

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

(Ventilsiz-Ffp2-Nr)

 

MARKA

Emr Natural

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1202 V (Ventilli, Ffp2v)

 

MARKA

Emr Natural

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1202 (Ventilsiz Ffp2)

Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama

MARKA

Wogi

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2

 

MARKA

Kgt

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Tk-N95

 

MARKA

Aytı

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

20532

 

MARKA

Temsan

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Tm 34 V Ffp1

 

MARKA

Grup Helin

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1120 Ffp2

 

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

400 (Ffp3)

Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

300 (Ffp3 V)

 

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ert 200 (Ffp2)

 

MARKA

Ert Plus

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ert 100 (Ffp2 V)

 

MARKA

Wogi

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2 V

 

MARKA

Hori

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2 V

 

MARKA

Ares

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ares (Ffp2 V)

 

MARKA

Mist

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Marka Model Yok

 

MARKA

Awon

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler

 

MARKA

Awon

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler

 

MARKA

Vip Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2 V

 

MARKA

Vip Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp2

 

MARKA

Vip Mask

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Ffp1 V

 

 

GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILAN SAĞLIKSIZ MASKELERİ GÖRMEK İÇİN TIKAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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