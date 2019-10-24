Sağlıkspor kaptanı Şuayip Ceylan sezonu kapattı
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sağlıkspor takım kaptanı Şuayip Ceylan sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sağlıkspor takım kaptanı Şuayip Ceylan sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor'da sakatlık şoku. Ligin 5.haftasında oynanan ve 3-3 tamamlanan Kayseri Yolspor maçında sakatlanan tecrübeli ve başarılı oyuncu Şuayip Ceylan'ın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Çapraz bağları kopan kaptan Şuayip Ceylan'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve 6-8 ay arası yeşil sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon ligde kalan haftalarda forma giyemeyecek olan Şuayip, 2020-2021 sezonunda yeniden formasına kavuşacak.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT