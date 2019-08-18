"Sağlıkta büyük dönüşüm yaşıyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi.

Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyündeki sağlık ocağının açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, bu sağlık ocağının "Sağlıkta önce insan" diyen anlayışın en güzel yansıması olduğunu söyledi.

Ankara'nın değil Çanakkale'nin milletvekili olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Bu halk bizi hep baş tacı yaptı. Kimin ne derdi varsa çözmek bizim en büyük gururumuz. Sağlıkta son dönemde çok büyük dönüşüm yaşıyoruz. Tüm ilçelerimizde yeni hastaneler açtık. Önceden ufacık bir operasyon için İstanbul'a, Ankara'ya giderdik. Şimdi ya Biga'da ya da Çanakkale'de bu işleri yapıyoruz. Şimdi daha küçük ölçekli operasyonları, muayeneleri bu küçük ölçekli sağlık ocaklarımızda yapalım istiyoruz. En azından sağlıkla ilgili sorunlarımızın bir kısmını burada çözülsün istiyoruz. Eski bir sağlık evimiz vardı, yıkıldı ve bu güzel bina ortaya çıktı. 2 bin 200 metrekare alan içinde 430 metrekare kapalı alanı olan güzel bir sağlık ocağı oldu. 1 milyon 600 bin lira yatırım bedeli olan bir yer. 4 hekim, 2 poliklinik, bir gebe izleme odası, emzirme odası, laboratuvar gibi birçok alanda hizmet edecek güzel bir sağlık merkezi oldu."

Konuşmanın ardından Turan ve beraberindeki AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mehmet Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA