Sagopa Kajmer Ceza'ya seslendi: Biz Türk Rap’in temel taşıyız

Rap dünyasının en önemli temsilcileri olarak gösterilen Sagopa Kajmer ve Ceza arasındaki küslük sona mı eriyor? Sagopa Kajmer geçmişte yaşadığı gerilimlerin arasından yıllardır konuşmadığı Ceza'ya zeytin dalı uzattı.

PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım rap camiasını yakından takip eden müzikseverleri hem heyecanlandırdı hem de umutlandırdı.

''GÖRÜŞMESEK DE, ATIŞSAK DA...''

Kajmer, sosyal medya hesabında Ceza, Fuat Ergin ve Dr. Fuchs’ı etiketleyerek, “Biz Türk Rap’in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de, buluşmasak da, atışsak da, herbirimizin ayrı ayrı hakkı vardır.Yaşasın Rap” mesajını paylaştı.

Paylaşımın ardından rapçilerin hayranları barışmaları yönünde yorumlarda bulundu.

DAHA ÖNCE DE BAŞ SAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) 2019 yılında hayatını kaybettikten sonra haberini alan Sagopa, Ceza'ya ulaşarak baş sağlığı diledi.

Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba. Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.