Sagopa Kajmer doğum gününde Yunus EP adlı albümü ile hayranlarına sürpriz yaptı!

Ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer doğum gününde hayranlarına bir sürpriz yaparak Yunus Ep adlı 5 şarkılık albümünü yayınladı. Usta sanatçı aynı zamanda 5 parçasına klip çekti.

Gerçek adı Yunus olan Sagopa Kajmer'in yayınladığı albümü kısa sürede binlerce kişi tarafından dinlendi. Ünlü rapçi sosyal medyada da trend aramalar listesine girdi.

6 Ağustos'ta yeni albümü olan Yunus Ep'nin teaserını yayınlayan şarkıcının eski şarkılarından beatler barındırması hayranlarını heyecanlandırmıştı.

SAGOPA KAJMER YUNUS Ep ALBÜMÜ

Sagopa Kajmer & Go-Khan - Pankart

Sagopa Kajmer & Go-Khan - Zamanla

Sagopa Kajmer & Go-Khan - Küreksiz Kayıklar

Sagopa Kajmer & Go-Khan - Korsan

Sagopa Kajmer & Go-Khan - Saklama Bulurlar

SAGOPA KAJMER KİMDİR? SAGOPA KAJMER GERÇEK ADI

1978 doğumlu Sagopa Kajmer, müzik hayatına Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak başladı. Gerçek adı Yunus Özyavuz olan ünlü rapçinin bilinen diğer takma adlarıDJ Mic Check ve Silahsız Kuvvet'tir.

Rap müzik camiasında önemli bir yeri olan Sagopa Kajmer ayrıca müzik yapımcısıdır.

Sagopa Kajmer gerçek adı Yunus Özyavuz'dur.

Kendisi 1978 doğumlu ve Samsun doğumludur. Babasının adı Mehmet Özyavuz, annesinin adı ise Serpil Özyavuz'dur. Emre Özyavuz adında erkek kardeşi vardır. Ayrıca Emre Özyavuz, Sagopa Kajmer ve Kolera'nın konserlerinde sahnede kameramanlık yapmaktadır.

Müziğe olan ilgisi nedeniyle ilk Radyo'da djlik yaparak müzik hayatına giriş yapmıştır.

Öğrenim hayatı nedeniyle İstanbul'a gelmiştir.İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır. İstanbul'a gelmesinin ardından 1 yıl geçtikten sonra rap dünyasında bir oluşum diyebileceğimiz Kuvvetmirayı kurmuştur.

1999 yılında çeşitli sanatçıların yeraldığı ilk türk rap albümü "Yeraltı Operasyonu"albümünde ilk projesi olan "SİLAHSIZ KUVVET" ismiyle yer aldı ve en fazla dikkati çeken kişi oldu.

2001 yılında ilk albümü SILAHSIZ KUVVET "Sözlerim Silahım" çıkardı. 2002 yılında ikinci albüm SILAHSIZ KUVVET "İhtiyar Heyeti"çıktı .

2002 "SAGOPA KAJMER"i yarattı.İsmiyle aynı adı taşıyan bir albüm çıkardı.

2002 yılında CEZA "Med Cezir" albümünün produktorlüğünü yaptı. Albümün tüm müziklerini kendisi yaptı.

2010 yılında eşi Kolera ile '"Bendeki Sen" albümünü yayınlamıştır ve bu albüm hayli büyük ilgi görmüştür. 2010 yılında ilk kez düzenlenen TRT müzik ödüllerinde; halkın oylarıyla belirlenen Yılın Albümü dalında bu albümle ilk beşe girmiştir. Ayrıca yine 2010 yılında yayınlanan Yeraltı Kafilesi (Kafile 2) nin yapımcılığını yapmıştır.

2011 yılı içerisinde Saydam Odalar albümü piyasaya sürülmüştür. 2012 yılında ise Istakoz ve 40 adlı şarkılarını internet üzerinden yayınlamıştır.

2013 yılı içerisinde yeni bir albüm çıkaracağını resmi Twitter hesabından duyurmuştur. Sagopa Kajmer, kendi orkestrası olan Pesimist Orkestra ile birlikte 2013 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir turne düzenlemiş ve turne kapsamında 15 tane şehirde konser vermiştir.

7 Mayıs 2014'te Birol Giray (BeeGee) ile birlikte Abrakadabra adlı parçayı ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır. Son olarak Cem Adrian'ın Artık bitti şarkısının Scratch kompozisyonlarını yazıp şarkıya back vokalde bulunmuştur.

2015 yılının başlarında ise önceden çıkardığı bazı albümlerin beatlerini YouTube üzerinden paylaşmakta ve 1998-2001 yılları arasındaki beatlerini Underground Years isimli bir kaç bölümden oluşan toplama albümleri yine YouTube aracılığıyla ücretsiz bir şekilde piyasaya sürmektedir.

17 Haziran 2015 tarihinde Bilmiyorum adlı parçasını Youtube üzerinden ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır.

Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap şarkıcısı olan Kolera ile evlenmiştir.

SAGOPA KAJMER ALBÜMLERİ

Silahsız Kuvvet ismiyle çıkardığı albümler

Yeraltı Operasyonu (1999)

Gerilim 99 (Promo) (1999)

Toplama Kampı (2000) [Mini Albüm]

Sözlerim Silahım (2001)

İhtiyar Heyeti (2002)

Sagopa Kajmer ismiyle çıkardığı albümler

One Second (2000) Sagopa Kajmer

On Kurşun (2001) Sagopa Kajmer

Sagopa Kajmer (2002) Sagopa Kajmer

Bir Pesimistin Gözyaşları (2004) Sagopa Kajmer

Romantizma (2005) Sagopa Kajmer

Kafile (2006) Kuvvetmira

İkimizi Anlatan Bir Şey (2007) Sagopa Kajmer, Kolera

Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008) Sagopa Kajmer

Şarkı Koleksiyoncusu (2009) Sagopa Kajmer

Kafile 2 (2010) Sagopa Kajmer

Bendeki Sen (2010) Sagopa Kajmer, Kolera

Saydam Odalar (2011) [Mini Albüm] Sagopa Kajmer

Kalp Hastası (2013) Sagopa Kajmer

Derleme Albümler

Tek Hayalim (2002)

Melankolia Mixtape Vol.1 (2006)

Compilation Vol. 1 (2007)

Compilation Vol. 2 (2007)

Compilation Vol. 3 (2007)

Kuvvetmira Megamix-Tape [Live] (2007)

Underground Years Vol. 1 (2015)

Underground Years Vol. 2 (2015)

SAGOPA KAJMER EP'LER

Pesimist Ep 1 (2000)

Pesimist Ep 2 (2002)

Pesimist Ep 3 (2005)

Disstortion Ep (2005)

Pesimist Ep 4 - Kurşun Asker (2006)

Pesimist Ep 5 - Kör Cerrah (2008)

Saykodelik Ep (2009)

Pesimist Ep 6 - Ahmak Islatan (2014)

SAGOPA KAJMER TEKLİLERİ

Bu Şarkıyı Zevk İçin Yaptık (2008) Sagopa Kajmer, Kolera

Beslenme Çantam (2009) Sagopa Kajmer, Kolera

Hain (2009) Sagopa Kajmer, Kolera

Ardından Bakarım (2010) Sagopa Kajmer

Istakoz (2012) Sagopa Kajmer

40 (2012) Sagopa Kajmer

Ultimate (2012) Sagopa Kajmer, Shi 360

Düşünmek İçin Vaktin Var (2013) Sagopa Kajmer

Abrakadabra (2014) Sagopa Kajmer, Birol Giray

Artık Bitti (2014) Sagopa Kajmer, Cem Adrian

Bilmiyorum (2015) Sagopa Kajmer

SAGOPA KAJMER VİDEO KLİPLERİ

Maskeli Balo (2003)

Karikatür Komedya (2003)

Neyim Var Ki feat. Ceza (2004)

Al 1'de Buradan Yak (2004)

Bebeğim Öldü (2005)

Vasiyet (2005)

Baytar (2006)

Kırık Çocuk (2007)

Monotonluk Maratonu feat Kolera (2007)

Kendim İçin (2007)

Ben Hüsrana Komşuyum (2008)

Düşersem Yanarım (2008)

Muamma (2008) (2012 yılında yayınlanmıştır.)

Ateşten Gömlek (2009)

Unut Dedi Hatıram feat Abluka Alarm (2010)

Bir Dizi İz feat Kolera (2010)

Merhametine Dön feat Kolera (2010)

Galiba (2011)

Kaç Kaçabilirsen feat Kolera (2012)

Düşünmek için Vaktin Var (2013)

Uzun Yollara Devam (2013)

Abrakadabra feat Birol Giray (2014)

Naber feat Birol Giray (2015)

Benim Hayatım

Meftun

YUNUS EP NEDİR?

Yunus, Sagopa'nın gerçek adıdır.

Ep 4 - 5 şarkılık albümlere verilen addır.

SAGOPA KAJMER YUNUS EP SÖZLERİ

07.08.2020 tarihinde teaserı yayınlanan şarkının sözleri henüz paylaşılmadı.