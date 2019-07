Sagopa Kajmer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Ağustos.1978

Burcu : Aslan

Meslek : Müzisyen

Sagopa Kajmer doğum yeri : Samsun

SAGOPA KAJMER BİYOGRAFİSİ

1998 tarihinde, halen aktif olarak yaşamını sürdürmekte olan Kuvvetmira oluşumunu kurarak Türkçe Rap müziğine yeni bir soluk getirmiş olan Türk müzisyen, dj, mc ve yapımcı. Kendisi gibi Rap müzik sanatçısı olan Kolera (Esen Güler) ile evli idi. Sagopa Kajmer, 2010 yılında Kolera ile beraber Bendeki Senalbümünü piyasaya çıkartmıştır.

Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978 tarihinde, Yunus Özyavuz adıyla Samsun'da dünyaya geldi. Annesinin adı Serpil Özyavuz, babasının adı ise Mehmet Özyavuz'dur. Emre Özyavuz adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Müzik yaşantısına doğduğu şehirde bulunan yerel radyolarda DJ'lik yaparak başlayan Özyavuz, Rapper M.C. lakabını kullanıyordu.

1998 yılında DJ'likten profesyonel olarak müzisyenliğe yönelen Kajmer, halen aktif olan rap oluşumu Kuvvetmira'yı bu tarihte kurdu. Ayrıca yer aldığı ilk profesyonel çalışma olan Yeraltı Operasyonu adlı toplama albüm de bu yılda piyasaya sürüldü.

2001 yılında Sözlerim Silahım ve 2002 yılında İhtiyar Heyeti adlı albümleri çıkartan Özyavuz, bu albümlerde Silahsız Kuvvet takma adını kullandı. Gene 2002 tarihini taşıyan bir başka albüm olan On Kurşun, sanatçının Sagopa Kajmertakma adıyla çıkarttığı ilk albüm olma özelliğini taşımakta. Mısır’da bulunan piramitlerden birisinin adı olan Sagopa ile bu piramidin içindeki gizemleri keşfederken hayatını kaybeden bir arkeoloğun soyadı olan Kajmer kelimelerinin birleşmesi, genç müzisyenin sahne adını bir araya getirdi.

Genç müzisyenin en başarılı albümlerinden birisi, 2003 tarihini taşıyan Bir Pesimistin Gözyaşları oldu. İki cd’den oluşan albüm, Türkçe Rap’in dönüm noktalarından birisi olarak tanımlandı. 2004 yılında ise ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve oyuncularının arasında bulunduğu G.O.R.A. filmine hazırladığı müzikler, özellikle de film için özel olarak bestelenen Al Bir de Buradan Yak şarkısı büyük ilgi çekti.

Kajmer’in kariyerinin bir diğer dönüm noktası ise, 2005 yılında piyasaya çıkarttığı Romantizma albümüydü. 19 şarkı ve 4 skit’ten oluşan albümden çıkan Vasiyetşarkısı, aynı yıl yapılan Kral T.V. Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Klip ödülünü kazandı. 11 Ağustos 2005 tarihinde 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı.

Kendisi gibi müzisyen olan ve Kolera sahne adıyla tanınan eşi Esen Güler ile beraber de çalışmalara imza atan Kajmer, eşiyle beraber 2007 yılında İkimizi Anlatan Bir Şey ve 2010 yılında ise Bendeki Sen adlı albümleri piyasaya çıkarttı.



Turntablism kavramının Türkiye’deki öncüsü olarak kabul edilen Sagopa Kajmer, h2000 ve j&b başta olmak üzere pek çok önemli müzik festivalinde DJ’lik yapmıştır.

Sagopa Kajmer, ilham kaynağının babası Mehmet Özyavuz olduğunu pek çok kez belirtmiştir.

Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap sanatçısı olan Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 20 Kasım 2017 tarihinde boşandılar.

Albümleri :

2017 - Ahmak Islatan

2015 - Mine is Groove

2013 - Kalp Hastası

2011 - Saydam Odalar

2010 - Bendeki Sen

2009 - Şarkı Koleksiyoncusu

2008 - Kötü İnsanları Tanıma Senesi

2007 - İkimizi Anlatan Bir Şey

2005 - Kafile

2005 - Romantizma

2004 - Bir Pesimistin Gözyaşları

2002 - Sagopa Kajmer

2002 - One Second

2002 - İhtiyar Heyeti

2001 - Sözlerim Silahım

2001 - On Kurşun

2000 - Toplama Kampı

1999 - Gerilim 99 (Promo)

1999 - Yeraltı Operasyonu