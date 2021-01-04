Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

2021'in ilk saatlerinde sevenlerine bir sürpriz yaparak Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' adlı yeni şarkısını seslendirdi.

Binlerce kişinin övgüler yağdırdığı parça sosyal medyada trend olurken aynı zamanda iki günde yaklaşık 1 milyon dinlenmeye ulaştı.

Bu başarılı çıkışın ardından Sagopa Kajmer'den de İrem Derici'ye övgü dolu sözler de geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kajmer, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu paylaşıma Kajmer'in eski eşi Kolera'dan beklenmedik bir tepki geldi ve Kolera açtı ağzını yumdu gözünü..

Bu paylaşımın ardından bir çok twitter kullanıcısı 'İrem Derici bu lafın altında kalmaz' şeklinde yorumlarda bulundu;