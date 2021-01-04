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  3. Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

Geçtiğimiz günlerde yeni yılın ilk şarkısı sivri dilli şarkıcı İrem Derici'den gelmişti. Sagopa Kajmer'in ‘Vazgeçtim İnan’ şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kajmer'in eski eşi Kolera'dan herkesi şok edecek bir paylaşım geldi.

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

2021'in ilk saatlerinde sevenlerine bir sürpriz yaparak Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' adlı yeni şarkısını seslendirdi. 

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

Binlerce kişinin övgüler yağdırdığı parça sosyal medyada trend olurken aynı zamanda iki günde yaklaşık 1 milyon dinlenmeye ulaştı.

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

Bu başarılı çıkışın ardından Sagopa Kajmer'den de İrem Derici'ye övgü dolu sözler de geldi. 

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kajmer, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!

Bu paylaşıma Kajmer'in eski eşi Kolera'dan beklenmedik bir tepki geldi ve Kolera açtı ağzını yumdu gözünü..

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Bu paylaşımın ardından bir çok twitter kullanıcısı 'İrem Derici bu lafın altında kalmaz' şeklinde yorumlarda bulundu;

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağzı alınmayacak küfür!s-869daedb613693cde38adb9d8ee5ba49e18b2edb.webps-9032c103202f04436de1d217f1a2fa595f363b33.webp

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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