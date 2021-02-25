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Şah isminin anlamı nedir, Şah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Şah isminin anlamı; hükümdar demektir. Bu içeriğimizde Şah isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Şah isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Şah isminin anlamı nedir, Şah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Şah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Şah ismi ne demek, Şah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Şah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Şah isminin kökeni: 

Şah ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Şah ismini 34 kişi kullanmaktadır.

Şah isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Şah isminin rengi:

Safir

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Şah İsminin anlamı nedir? TDK Şah anlamı:

Şah ismi TDK'da İran veya Afgan hükümdarı, satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş, Alevilik, Bektaşilikte pir ve benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi anlamlarında kullanılmaktadır.

Şah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Şah ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Şah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Şah isminin Harf Analizi Nedir ?

Şah ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

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Şah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Şah ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş : 23

A : 1

H : 10

= 34 – Şah İsminin Numeroloji Toplamı 34’dir.

Şah ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Şah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş: 1      A: 1      H: 8 = 10

1 +  0 = 1 Kader sayısı

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Şah isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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