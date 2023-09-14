SAHA İstanbul Karabük irtibat ofisi açıldı

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul'un Karabük irtibat ofisi faaliyete geçti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki ofisin açılışına, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, SAHA İstanbul ile tso Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Düzenlenen törenle açılışı yapılan ofis sonrasında "Karabük'ün Savunma Sanayi Potansiyelinin Değerlendirilmesi" konulu toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Karabük'ün Cumhuriyet'in ilk sanayi kentlerinden biri olduğunu kaydetti.

SAHA İstanbul olarak Karabük'te bulunmaktan onur duyduklarını ifade eden Uça, "Karabük bizim çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz, ülkemize büyük katkıları olan bir kent. İstiyoruz ki bu kentin bu büyük potansiyeli, savunma sanayimiz için de bir üretim üssü haline gelsin." dedi

SAHA İstanbul'un kuruluşuna ve çalışmalarına ilişkin bilgilerde veren Uça, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Marmara Bölgesi odaklı olarak 2015'te kurulduktan sonra süratli bir gelişme göstererek 27 üyeyle başladığımız yolculuğu bugün itibarıyla 1001 üyeyle devam ettiriyoruz. Sadece Marmara Bölgesi odaklıyken bugün 41 ilde 52 sektörde üretim yapan firmalarımızı bir araya getiren, içinde 11 enstitüsüyle birlikte TÜBİTAK'ın olduğu, 26 üniversitemizin içinde olduğu bir yapılanma haline geldik. Şu an itibarıyla SAHA İstanbul, ulaşmış olduğu bu büyüklükle sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük sanayi kümelenmesi haline gelmiş durumda."

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)