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Saha kenarında Ersun Yanal-Fatih Terim rekabeti

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki teknik adam, kariyerlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek- Rekabette Terim'in Yanal karşısında galibiyet sayılarında 4-1 üstünlüğü bulunuyor

Saha kenarında Ersun Yanal-Fatih Terim rekabeti

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, 13. kez birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11'i Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 28 Eylül 2019'da yapıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Süper Lig mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.


- Terim'in büyük üstünlüğü var


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adamın rekabetinde Terim, tüm maçlara Galatasaray'ın başında çıkarken, Yanal ise Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 12 maçın 11'ini kaybetmedi.

Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 7 maç ise berabere bitti.


- Yanal'ın tek galibiyeti 18 yıl önce


Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı tek galibiyetini yaklaşık 18 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.

Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'ı Ankara'da 1-0 yendi.

Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 9 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı.


- Üç derbide rakip oldular



Yanal ve Terim, kariyerlerinde sadece üç kez derbide karşı karşıya geldi.

TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı verdi.

Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adamın kariyerlerindeki ikinci buluşması ise geçtiğimiz yıl yaşandı. Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Söz konusu isimlerin son randevusu ise bu sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki derbide oldu. Bu karşılaşmada 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


- Terim-Yanal rekabeti

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:


TarihOrganizasyonTerim'in takımıYanal'ın takımıSkor
4 Ekim 1996Süper LigGalatasarayDenizlispor2-0
18 Aralık 1999Süper LigGalatasarayDenizlispor4-2
24 Kasım 2002Süper LigGalatasarayGençlerbirliği0-1
11 Mayıs 2003Süper LigGalatasarayGençlerbirliği1-1
31 Ağustos 2003Süper LigGalatasarayGençlerbirliği2-1
15 Şubat 2004Süper LigGalatasarayGençlerbirliği2-2
22 Ocak 2012Süper LigGalatasarayEskişehirspor0-0
6 Ekim 2012Süper LigGalatasarayEskişehirspor1-1
2 Mart 2013Süper LigGalatasarayEskişehirspor0-0
11 Ağustos 2013TFF Süper KupaGalatasarayFenerbahçe1-0
14 Nisan 2019Süper LigGalatasarayFenerbahçe1-1
28 Eylül 2019Süper LigGalatasarayFenerbahçe0-0


Kaynak: AA




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