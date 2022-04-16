Saha Sayım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Saha Sayım Görevlisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Saha Sayım Görevlisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Saha Sayım Görevlisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Saha Sayım Görevlisi Tanımı;
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Saha Sayım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saha Sayım Görevlisi Maaşları
Saha Sayım Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saha Sayım Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saha Sayım Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4321.37
Meslek Adı :
Saha Sayım Görevlisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Stok Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Saha Sayım Görevlisi;Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: görev ve işlemleri yerine getirir.
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