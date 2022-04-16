Saha Sayım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saha Sayım Görevlisi görev tanımı nedir, Saha Sayım Görevlisi ne iş yapar, Saha Sayım Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saha Sayım Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saha Sayım Görevlisi Tanımı;

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Saha Sayım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saha Sayım Görevlisi Maaşları

Saha Sayım Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saha Sayım Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saha Sayım Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.37

Meslek Adı :

Saha Sayım Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Saha Sayım Görevlisi;Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: görev ve işlemleri yerine getirir.

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