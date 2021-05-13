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Saha Sayım Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Saha Sayım Görevlisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Saha Sayım Görevlisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Saha Sayım Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4321.37

Meslek Adı : Saha Sayım Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
 
Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
 
Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
 
Meslek Birim Grubu : Stok Büro Elemanları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Saha Sayım Görevlisi;Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 görev ve işlemleri yerine getirir.

Saha Sayım Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri mesleği için “3142.18” kod olarak kullanılır iken Nükleer Tıp Uzmanı mesleği için “2212.37” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Saha Sayım Görevlisi Meslek Kodu “4321.37” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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