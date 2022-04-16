Sahaf Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahaf görev tanımı nedir, Sahaf ne iş yapar, Sahaf olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahaf mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahaf Tanımı;

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Sahaf Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahaf Maaşları

Sahaf maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahaf maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahaf iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.23

Meslek Adı :

Sahaf

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Piyasada bulunmayan ya da az bulunan, baskısı bitmiş, eski kitap, dergi ve dokümanların ikinci elden alım satım işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahaf, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eski kitap, dergi, fotoğraf ve dokümanları bulabileceği yerleri araştırmak, toplamak,

b) El yazması kitaplar, az sayıda baskısı yapılmış değerli kitaplar, dergiler, berat, ferman, fotoğraf vb. dokümanların ikinci elden alım satımlarını yapmak,

c) Dükkanındaki kitap, dergi ve diğer bilgi kaynaklarını tasnif etmek,

d) Araştırma yapan kişilere kitap ve belgelerden yararlanmaları hususunda yardımcı olmak, ilgili kitapların bulunabileceği yerleri tavsiye etmek,

e) Müşterilere, mahkemelere, kurum ve kuruluşlara bilirkişilik (ehl-i vukufluk) yapmak,

f) Eski kitap ve efemera mezadı ve müzayedeleri düzenlemek ve katılmak,

g) Eski kitap ve belgelerin tozunu almak, bakımlarını yapmak/yapılmasını sağlamak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

i) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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