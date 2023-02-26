Sahar Hasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahar Hasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahar Hasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sahar Hasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sahar Hasson 24 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da סהר חסון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sahar Hasson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shamrich SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sahar Hasson'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sahar Hasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sahar Hasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sahar Hasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sahar Hasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2015 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2018 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında Ramat haSharon

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

Sahar Hasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sahar Hasson şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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