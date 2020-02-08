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Sahara ve Mozeret Geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan-Şavşat arasında bulunan Sahara Geçidi ile Çıldır-Aktaş arasında ulaşımın sağlandığı Mozeret Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Sahara ve Mozeret Geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan-Şavşat arasında bulunan Sahara Geçidi ile Çıldır-Aktaş arasında ulaşımın sağlandığı Mozeret Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Ardahan-Kars karayolunda ise bir araç buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü.

Bölgede bir süredir devam eden ve öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Sahara ve Mozeret geçidinde ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

Ardahan-Kars karayolunda ise bir araç buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. Ölü ve yaralının olmadığı kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

Sahara ve Mozeret Geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Sahara ve Mozeret Geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Kaynak: İHA




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