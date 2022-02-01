Şahbaz ne demek, TDK'ya göre Şahbaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şahbaz ne demek? Şahbaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şahbaz kelimesi. Peki şahbaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şahbaz nedir, şahbaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAHBAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şahbaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şahbaz kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şahbaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri bir tür akdoğan

- Çevik ve becerikli

- Yiğit, kahraman, mert (kimse)

