Saher Taji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saher Taji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saher Taji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saher Taji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saher Taji 9 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da סאהר תאג'י şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saher Taji Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saher Taji'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saher Taji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saher Taji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saher Taji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saher Taji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ness Ziona

2 Ağustos 2021 yılında H. Kfar Saba

31 Ocak 2022 yılında H. Ramat Gan

20 Temmuz 2022 yılında Bnei Sakhnin

Saher Taji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saher Taji şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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