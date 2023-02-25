Sahib Hasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahib Hasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahib Hasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sahib Hasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sahib Hasanov 26 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Sahib İlham oğlu Həsənov şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sahib Hasanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sahib Hasanov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sahib Hasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sahib Hasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi
Sahib Hasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sahib Hasanov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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