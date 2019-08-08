sahibinden.com 45,3 milyon kullanıcı ile rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, 45,3 milyon aylık aktif kullanıcı, 323 milyon ziyaret ve 10 milyar sayfa görüntülemesi ile yeni bir rekora imza attı.

sahibinden.com açıklamasıda 2019 Temmuz Google Analytics verilerine yer verildi. Verilere göre sahibinden.com web’de 34,9 milyon, mobil’de 10,4 milyon olmak üzere toplamda 45,3 milyon aylık aktif kullanıcı, 323 milyon ziyaret ve 10 milyar sayfa görüntülemesi ile yeni bir rekor kırdı.

Toplam 10 kategoride yaklaşık 6 milyon aktif ilanın yer aldığı sahibinden.com, Google, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube 'dan sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet platformu konumunda bulunuyor.



sahibinden.com’un mobil uygulamalarının kullanımı geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 14,4 arttı. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla mobilde büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor.







- "Yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz"





sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, rekor düzeye ulaşan ziyaretçi istatistikleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Dijital teknolojilerin gelişim hızına paralel olarak biz de yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hem insan kaynağı hem de teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz. Büyük veri, makine öğrenimi ve dijital pazarlama teknolojilerine yönelik projeler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz hizmet kalitemizi ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkararak müşteri memnuniyetini maksimum düzeye taşımak. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların bir ödülü olarak bugün 45,3 milyon kullanıcının buluştuğu bir platform haline geldik. Bu başarıya ulaşmamızda yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA