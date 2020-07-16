sahibinden.com "Vasıta" kategorisine ilişkin verilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, “Vasıta” kategorisine ait yılın ilk yarısına ilişkin verilerini açıkladı.



sahibinden.com’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Haziran arasını kapsayan dönemde vasıta kategorisinde en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan & panelvan, arazi araçları, SUV & Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

sahibinden.com’un, yılın ilk 6 aylık döneminde yayınlanan 3,5 milyondan fazla ilanı analiz ederek oluşturduğu verilere göre, en çok beyaz renkli, model yılı 2015 ve 2016 olan, yakıt türünde ise dizel otomobillere ait ilanlar verildi.



Bu dönemde otomobil ilanlarının yüzde 57’sini sedan, yüzde 36’sını ise 5 kapılı hatchback kasa tipi modeller oluşturdu. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33’ü 100 bin TL üzerinde satışa sunulurken, yüzde 21’i 200-300 bin kilometre aralığında yer aldı. En çok ilan verilen motor hacmi ise 1301-1600 cm3 aralığı olarak belirlendi.



sahibinden.com verilerine göre, bu yılın ilk yarısında en çok ilan verilen otomobil markası Volkswagen olurken bunu Renault takip etti. Opel, Ford ve Fiat ise ilan sayısı açısından öne çıkan diğer markalar oldu. Arazi, SUV & Pickup kategorisinde ise en çok Nissan Qashqai model araçların ilanı verildi. sahibinden.com’da bu yılının ilk yarısında, ilan bakanlar sırasıyla en çok Volkswagen, Renault ve BMW marka otomobillerle ilgilendi.

Kaynak: AA