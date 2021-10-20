Sahibinin bir şey yapmaz dediği pitbull dehşet saçtı! Arif Serfi'nin burnunu kopardı

Alınan bilgilere göre olay geçtiğimiz pazartesi günü Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde gerçekleşti. Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktıktan sonra sokakta yürürken tasmasız bir pitbull cinsi köpek bir araçtan salıverildi. Sehri, yanına gelen köpekten korkunca sahibi "Korkmayın bir şey yapmaz, ısırmaz' dedi. Bunun üzerine Sehri köpeği sevdiği sırada bir anda hayvanın saldırısına uğradı. Sehri'nin saldırı sonrası burnu koparken, sahibinin müdahale ettiği köpek olay yerinden uzaklaştırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sehri'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra kopan burnun parçaları arandı. Sehri hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken estetik ameliyat olacağı ifade edildi. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan Sehri yaşadığı olayı anlattı.

"YERDE BURNUMUN PARÇALARINI BULDUK"

Eşiyle beraber evden çıktıklarını anlatan Sehri, daha sonra bir arabanın gelip durduğunu içinde tasması ve ağızlığı olmayan pitbull cinsi köpek olduğunu anlattı. Eşinin köpekten korktuğu için boş bir araziye gittiğini anlatan Sehri," Ben de bunu görünce eşime bir şey yapmasın diye köpeğe doğru gittim. Köpeğin sahibi o sırada 'Korkmayın bir şey yapmaz, ısırmaz' dedi. Bunun üzerine köpeğe doğru sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı ve burnumu kopardı. O anda eşim bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Sonra acili aradık, polis de geldi. Bana burnumun parçalarının nerede olduğunu sordular, o anda anladım ki burnumun durumu çok kötü. Yerde burnumun kopan parçalarını bulduk” ifadelerini kullandı.

Pitbull cinsi köpeklerin serbest olarak dolaştırılmaması gerektiğini söyleyen Sehri," Biz burada yaşıyoruz, Allah razı olsun Türkiye'den, Türklerden. Her zaman bize destek oldular, yardım ettiler. Fakat şu anda ben çaresiz kaldım, bu burunla nasıl yaşayabilirim onu bilmiyorum. Bu çok zor bir şey" dedi.

"KENDİME AYNADA BAKAMIYORUM"

Eşinin kendisi için sessizce ağladığını gördüğünü anlatan mağdur adam," Şu anda kendime aynada bakamıyorum. Lütfen insanlar bu konularda daha dikkatli olsunlar, başıboş köpek dolaştırmasınlar" dedi.