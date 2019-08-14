Sahibinin elinden kaçan koç 6 saat sonra yakalandı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, yaklaşık 6 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Sezai Özşahin isimli vatandaşın evinin bahçesinde duran ve Kurban Bayramı nedeniyle kesmeyi planladığı koç, sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezinde bir süre kaçan koçu yakalamak isteyen Sezai Özşahin ve ailesi başarılı olamayınca belediye ekiplerinden destek istedi. Belediye ekipleri uzun uğraşlar sonucu koçu, ilçenin Cinkayaları Mevkii'nde sıkıştırdı. Uyuşturucu iğneyle vurulan koç daha sonra ekipler tarafından bulunduğu tepeden indirilerek sahibine teslim edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrası yakalanan koç, sahibi tarafından kesildi.

FOTOĞRAFLI

DHA