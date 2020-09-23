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  3. Sahibinin sucuk yapmayı planladığı ineği itfaiye kurtardı

Sahibinin sucuk yapmayı planladığı ineği itfaiye kurtardı

Arnavutköy'de sahibinin, düştüğü çukurdan kurtulamazsa sucuk yapacağını söylediği ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Sahibinin sucuk yapmayı planladığı ineği itfaiye kurtardı

Çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı Arnavutköy'de sahibinin "Kurtaramazsak elimde bıçağım hazır bekliyor; sucuk yaparız" dediği ineği, itfaiye ekipleri kısa sürede düştüğü çukurdan kurtardı. Arnavutköy'de çobanların kovaladığı büyükbaş hayvanlardan ikisi bir çukura düştü. Üst üste düşen iki inekten birini düştüğü çukurdan çıkaran sahipleri, diğer ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesine bağlı ekipler, çukura düşen ve oldukça bitkin düşen ineği kurtarma aracına bağladıkları halatlarla düştüğü çukurdan kurtardı. Uzun süre çukurda çırpınan ineğin yanı başında elinde bıçakla bekleyen sahibi ise, "Kurtarılamazsa, ölmeden kesip sucuk yaparız diye bıçakla bekliyorum" dedi. Sucuk yapılmaktan son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan inek, kurtarıldıktan sonra uzun süre yerinden kalkamadı. Bitkin düşen inek, sahiplerinin yardımıyla ayağa kaldırılarak ahırına götürüldü.

Berna Akkaya
Editör


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