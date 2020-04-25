Sahibinin tüfekle vurduğu köpeği hayvanseverler kurtardı

BURSA'da, tavuklara saldırdığı için sahibinin tüfekle vurup tarlaya attığı köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Gemlik ilçesi Gencali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin Askeri Hara mevkiine tarlaya yaralı köpek attığı ihbar edildi. Bunun üzerine, Gemlikli hayvanseverler harekete geçti. Bölgeye gelen hayvanseverler, tarlada vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde yatan köpeği gördü. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, köpeği Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı'na götürdü. Ameliyata alınan köpeğin göğüs ve boyun bölgesinden tüfekle vurulduğu öğrenildi. Görgü tanıkları, sahibinin köpeği tavuklara saldırdığı için tüfekle vurduğunu iddia etti. Hayvanseverler köpeğin sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak: DHA