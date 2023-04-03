Sahid Curi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahid Curi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahid Curi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sahid Curi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sahid Curi 3 Temmuz 2003 tarihinde , California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sahid Curi Rueda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sahid Curi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sahid Curi'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sahid Curi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sahid Curi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Sahid Curi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sahid Curi şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 202 numaralı formayı giymektedir.
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