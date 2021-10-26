Şahika Ercümen 100 metrelik dalışla dünya rekoru kırdı! Başarılı sporcu rekor sayısını 11'e yükseltti!

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inmeyi başardı. Ercümen, dünya rekoru denemesini Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yaptı. Milli dalgıç Ercümen, 100 metre derinliğe paletsiz ve tüpsüz bir şekilde dalarak 2 dakika 53 saniyede indi. Başarılı sporcu rekoru kırarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

BİRÇOK KONUYA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Dalışın ardından açıklama yapan başarılı sporcu Ercümen, 98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçik'e ithaf etmek istediğini dile getirdi. Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Ercümen, "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik." şeklinde konuştu. Ercümen 1998 yılından beri 100'den fazla ulusal ve uluslar-arası alanda madalya kazanırken, dünya rekoru sayısını 11'e yükseltti.

MUHARREM KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Öte yandan Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Şahika Ercümen'i başarısı nedeniyle kutladı. Tebrik mesajı yayınlayan ve Türk kadınının istediği takdirde her şeyi yapabileceğini vurgulayan Muharrem Kasapoğlu, "milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Muharrem Kasapoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi. "Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Paletsiz ve tüpsüz olarak daldığı 100 metre derinlikten ay-yıldızlı bayrağımız ile çıkarak bizleri gururlandıran, Türk kadınının gücünü ve isterse neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteren Şahika kardeşime milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."