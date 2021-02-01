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Şahika Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü?

Yasak elma dizisinin son yayımlanan fragmanı kafaları karıştırdı. Diziyi takip edenler fragmandan yola çıkarak Şahika yasak elmadan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Şahika Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü?

Yasak elma 96. bölüm ile bu akşam (1 Şubat 2021) saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak. 96. bölüm fragmanında şahikanın zehirlendiği anların görüntüleri izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Peki Şahika yasak elmadan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü? 

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'YA VEDA MI EDİYOR?

Dizide şeytan üçgeni oluşturan Ender, Yıldız ve Şahika'nın işbirlikleri seyirciler tarafından çok sevildi. Nesrin Cavadzade'nin diziye veda edeceği iddiları gündeme geldi. Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın akıbeti merak edildi. Dizinin takipçileri, Nesrin Cavadzade ile ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyor. 

Dizinin bu akşamki yayınlanacak olan bölümünde Şahika karakterinin başına gelen olayların nereye varacağı ortaya çıkacak.

Şahika Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü?

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesi Yasak Elma’nın yapımcısı Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti.

Fatih Aksoy'un bu durumdan rahatsız olması nedeniyle Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Fragman ardından Nesrin Cevadzade’nin diziden ayrılacağı iddiaları güçlendi.

1 Şubat akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde, Şahika karakterinin ölüp ölmeyeceği belli olacak.

Şahika Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü?

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Şahika Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü?

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