İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sahil güvenlik 39 düzensiz göçmen yakaladı

Sahil güvenlik 39 düzensiz göçmen yakaladı

Edirne'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik 39 düzensiz göçmen yakaladı

Edirne'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Kovalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durduruldu.

Bot içerisinde18 erkek, 11 kadın ve 10 çocuk toplam Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.