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Sahil güvenlik botları 149 mülteciyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit etti.

Sahil güvenlik botları 149 mülteciyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 mülteci Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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