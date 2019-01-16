Daha iyi bir yaşam için ölümü bile göze alan kaçak göçmenlerin umuda yolculuk mücadelesi bitmek bilmiyor. Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde lastik bir botun batması sonucu meydana gelen faciada 4 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından bu kez fırtınaya yakalanan kaçak göçmenler arasındaki 2 aylık bebek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası'na bağlı Davutlar açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na doğru hareket halinde olan bir lastik bot tespit etti. Denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle büyük tehlike atlatan lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri 11'i çocuk, 19'u kadın 64 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenler arasında bulunan 2 aylık Rashid M. isimli Afganistan uyruklu bebeğin durumu yürekleri dağladı. Sahil Güvenlik ekipleri 2 aylık bebeği koruma altına aldı. Sahil Güvenlik botuna bindirilip Kuşadası'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Rashid bebeğin tüm bakımını yapan ekipler, daha sonra bebeği kendi elleriyle besledi.

Bu arada, fırtınaya yakalanarak büyük tehlike atlatan ve ekipler tarafından yakalanan 31 Orta Afrika, 20 Afganistan, 12 Kongo ve 1 Eritre uyruklu toplamda 64 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.

Arama kurtarma çalışmaları durduruldu

Bu arada, sabah saatlerinde Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında meydana gelen ve 4 yaşında bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaçak göçmen faciasıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güzelçamlı açıklarında yarı batık lastik bot içerisinde yardıma ihtiyacı olan bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip arama kurtarma maksatlı olarak bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirilmiştir. Yarı batık halde tespit edilen göçmen botunda bulunan 42 Irak, 3 Filistin, 2 Suriye ve 1 Magritte uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen (15 erkek, 13 kadın, 20 çocuk) sağ olarak kurtarılmış ve Irak uyruklu 1 düzensiz göçmenin (1 çocuk) cansız bedeni denizden alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre kayıp olmadığı öğrenilmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir " denildi.

Kaynak: İHA