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Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Yabancı sinema "Sahil Güvenlik" bu akşam Star TV'de ekranlarda olacak. İzleyiciler Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Biz de merak edilen konuyu haberimizde sizler için derledik...

Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde; Pamela Anderson, Zac Efron, Dwayne Johnson, David Hasselhoff gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yabancı sinema "Sahil Güvenlik" filminin konusu araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için, Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtını derledik.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mitch Buchannon işi hakkında titiz olan sorumluluklarını bile bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun öncelikleri arasındadır. Buchannon çalıştığı bölgede bir yerel kahraman olarak anılır. Ekibi ile birlikte tüm işleri düzgünce yürütmektedir ancak ekibe katılan yeni kişi dengeleri değiştirir. Yeni cankurtaran ile Mitch arasında sürekli olarak çekişme yaşanır. İkilinin bu anlaşmazlığı koyu tehdit eden duç planının ortaya çıkmasıyla ortadan kaybolur. 

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dwayne Johnson

Zac Efron

Alexandra Daddario

Kelly Rohrbach

Jon Bass

Ilfenesh Hadera

Priyanka Chopra

Sahil Güvenlik filmi konusu nedir Oyuncuları kimlerdir

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