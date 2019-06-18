Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 37. yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Sahil güvenliğin 'Mavi vatan' denizlerin koruyucu kalkanı olduğunu belirten Bilgin, fedakarlık ve mücadelelerle dolu, her zaman iyi ve daha güzeli arayacağı, duraksamaya tahammülü olmadan yürüyeceği, dünyada örnek olduğunu kaydetti.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizlere gereken önemin verilmesi ve köklü bir deniz kültürüne sahip olunması gerektiğini aktaran Bilgin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizlerimizde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevlerini 37 yıldır başarı ile yerine getirmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 37. yıl dönümünü içtenlikle kutluyor ve değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA