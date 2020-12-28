Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru alım en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 kişilik kadro ile 2020 yılı memur alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen çoğu kişi öncelikle Sahil Güvenlik memur maaşlarını araştırıyor. Peki Sahil Güvenlik memur maaşları ne kadar? Sahil güvenlik memuru ne kadar maaş alır? İşte detaylar...

2020 YILINDA ALIM YAPILACAK KADROLAR

1 Çevre Mühendisi,

1 Makine Mühendisi,

1 Yüzme Öğretmeni,

1 Eğitim Geliştirme Uzmanı,

1 Spiker,

1 Radyo ve Televizyon Uzmanı,

2 Uzman,

1 Avuka,

6 Hizmetli

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel şartlar

Adaylarda aranan nitelikler şöyle belirtildi;

" Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak "

Özel şartlar

“Hizmetli” unvanında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü; diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak.

SAHİL GÜVENLİK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Sahil Güvenlik memur maaşları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ankara eğitim uzmanı maaşları 3150 TL civarında olduğu öğrenildi.

SUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Subay Maaşları 2020 yılında ortalama en düşük 5.000 TL. civarındadır. Rütbe/kıdem ilişkisi ile birlikte görev yaptığı birliğe (tazminatlara) göre maaşı yükselmektedir.

SUBAY NASIL OLUNUR?

İlki askeri lise sınavlarına girerek, ikincisi lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvuru da bulunarak subay olmaktır.

Orta okul mezunları askeri Lise Giriş sınavına katılarak subaylık sınavlarına katılabilir. Lise mezunu adaylar ise Kuvvet Komutanlıklarından herhangi birine Kara, Deniz Hava kuvvetleri komutanlıklarına başvuru yapabilirler. Gençlerin harp okullarına girme yaşları 20 ile sınırlıdır. Ayrıca üniversiteye geçişte girilen YGS sınavından geçerli bir not alınması barajı geçerek istenen boy kilo yaş şartlarına uygun olmak şartı ile başvuru yapılabilmektedir.

Üniversite giriş sınavlarına girerek Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yaparak subay olabileceğiniz gibi Son düzenlemeler ile kararlaştırılan Askeri okulların açılışlarıyla başvuruların başladığı bu günlerde askeri okullara başvuru yaparak subay olabilirsiniz.

Lisans mezunu olan adaylar TSK ' nin istediği kilo, boy, fiziki yeterlilik şartlarını taşımaları halinde yapılacak olan subaylık sınavlarından da başarılı olmak şartı ile en çok 27 yaşına kadar subaylık başvurularını yapabilirler. Yüksek lisans mezunlarının subay olma yaş şartları ise 32' dir. Subaylık maaşları rütbe bazında ve kıdem aldıkça değişkenlik göstermekte ve günümüz şartlarına kıyasla oldukça iyi rakamlara tekabül etmektedir. Subay olmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken şartları ve koşulları sağlamaları takdirde yapacakları subaylık başvuruları ile TSK bünyesinde çalışmaya başlayarak subay olarak görev alabilirler.