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Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 0210.37

Meslek Adı : Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları

Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları

Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü mesleği için “8142.21” kod olarak kullanılır iken Nütrisyon Hemşiresi mesleği için “2221.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı Meslek Kodu “0210.37” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

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