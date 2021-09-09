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  3. Sahil Güvenlik, Yunanistan’ın kabul etmediği göçmenleri kurtardı

Sahil Güvenlik, Yunanistan’ın kabul etmediği göçmenleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 18 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, Yunanistan’ın kabul etmediği göçmenleri kurtardı

Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti.

Yunanistan’a yasa dışı giriş yapmaya çalışan 18 göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri püskürtüldüğü öğrenildi. Kadın ve çocukların da bulunduğu kafile ekipler tarafından kıyaya çıkartıldı ve haklarında işlem yapıldı. İşlemleri gerçekleştirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne nakledildi.

Sahil Güvenlik, Yunanistan’ın kabul etmediği göçmenleri kurtardı

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