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Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (3)

Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T. E. (17), A.T. (16) ve O.T. (23) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (3)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T. E. (17), A.T. (16) ve O.T. (23) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. E.V. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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