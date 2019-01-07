Sahildeki cinayette babaya müebbet, oğullarına 27'şer yıl hapis istendi

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde, doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden Berat Berk Bıraktuğ'un çıkan kavgada yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu yargılanan büfe işletmecisi Mustafa T.'nin ömür boyu, tutuksuz iki oğlunun 27'şer yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 2 Eylül 2018 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Konyaaltı sahilindeki büfelerden birinde meydana geldi. Doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişiden Berat Berk Bıraktuğ çıkan kavgada yaşamını yitirirken, 6'sı ise bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan büfe sahibi Mustafa T. (50) tutuklandı, oğulları Miraç T. (19) ve Muhammet T. (20) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu büfeci Mustafa T.'nin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama', tutuksuz yargılanan oğulları Miraç T. ve Muhammet T'nin ise "kasten öldürmeye yardım" ile "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Volkan Ç. ile kardeşi Berkan Ç.'nin Adana'dan, Berkan Ç.'nin kız arkadaşı Fadime Y.'nin ise İzmir'den gelerek, arkadaşları Mehmet Ü., Yağız A., Birol Ç. ve Berat Berk Bıraktuğ ile buluştukları kaydedildi. İddianamede, iki araç kiralayan gençlerin eğlence mekanında doğum günü kutlaması yaptıktan sonra gezmek için Konyaaltı Sahili'ne gittikleri, ardından da su ve sigara almak için sanık Mustafa T.'nin oğullarıyla birlikte işlettiği büfenin önünde durduklarına vurgu yapıldı.

Burada gençlerle büfeciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğüne dikkat çekilen iddianamede, olay sırasında Mustafa T.'nin büfeden büyük bıçak alarak karşı gruba saldırdığı, bıçakla önüne gelene rastgele vurduğu ve karın kısmından bıçak darbesi alan Berat Berk Bıraktuğ'un olduğu yere yığıldığı belirtildi. Bunun üzerine Bıraktuğ'un arkadaşlarının Mustafa T. ve oğullarına doğru kasalardan aldıkları şişeleri rasgele fırlattığı, Mustafa T. ve oğullarının da aynı şekilde iş yerindeki masa, sandalye ve şişelerle karşı gruba saldırdığı ifade edildi.

İddianamede, Yağız A., Volkan Ç., Mehmet Ü. ve Fadime Y.'nin de karın bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, tanık ifadeleri dikkate alındığında, gençlerin esas saldırısının, Mustafa T. ve çocuklarının bu gruba daha önceki saldırısı ve Bıraktuğ'un ağır yaralanmasından sonra gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Berat Berk Bıraktuğ'un ölümünde müşteki şüpheli Mustafa T.'nin "asli fail', oğulları Muhammet ve Miraç'ın ise "yardımcı fail" olarak sorumlu tutulması gerektiği belirtilen iddianamede, olayda yaralanan kişiler için de babanın asli, oğullarının yardımcı fail olarak yargılanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Savcı, Mustafa T. için "kasten öldürme" suçundan ömür boyu, "kasten yaralama'dan da 12 yıla kadar hapis istedi. Tutuksuz yargılanan Miraç T. ve Muhammet T.'nin ise "kasten öldürmeye yardım" ve "kasten yaralama" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, baba ve oğullarına şişeler fırlatan gençler hakkında da "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından 4,5'ar yıla kadar hapis istendi.

Davanın görülmesine gelecek günlerde başlanacağı belirtildi.

DHA