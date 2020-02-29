Sahile vuran 200 metrelik boru görenleri şaşkına çevirdi

Antalya'da 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre yüksekliğinde dev bir boru sahile vurdu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde sahile dev boru vurdu. 200 metre uzunluğunda ve 1,5 metre çapındaki dev plastik boru görenleri şaşkına çevirdi. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kendi çabalarıyla boruyu sahilden çekmeye çalıştı. Borunun deniz altındaki bir hattan kopmuş olabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili yetkililere bilgi verirken borunun nereden geldiği anlaşılamadı. Bölge sakinlerinden Süleyman Çizmeli, "Sabah denizin kenarındaki bu boruyu gördük, biz de çok şaşırdık. Muhtarımızı aradık, şuan çıkarmaya çalışıyoruz. Sahili temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Mahmut Ali Yıldırım ise, sabah saatlerinde yürüyüş için geldiklerinde boruyu gördüklerini belirterek, yetkililere bilgi verdiklerini aktardı. Borunun bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA