Sahile vuran ölü yunuslar için bölge halkı tepkili

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde ölü 3 yunusun sahile vurması ilçe halkı ile balıkçıları karşı karşıya getirdi. İlçe halkının suçladığı balıkçılar, yunusları koruduklarını belirterek kendilerini savunurken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede hayvanların doğal nedenlerle öldüğü belirlendi.

Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde, sahile vurmuş, yüzgeçleri kesilmiş haldeki 3 ölü yunusu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin incelemesinin ardından konuyla ilgili savcılık talimatıyla inceleme başlatıldı. İncelemede İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yunusların doğal yollarla öldüğünü ve üzerlerindeki deliklerin kuşlar tarafından yapıldığını tespit etti. Ancak bölge halkı, yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Kocaali'de oturan Şerif Sarı konuyla ilgili, "Bu bölge hem yunusların yoğun olarak yaşadığı hem de diğer deniz canlılarının yoğunluğu nedeniyle avcılığın yapıldığı bir bölge. Tahminimizce, balıkçı ağlarına dadanan ve balıkları yiyen bu yunuslar balıkçılar tarafından vuruldu. Aslında bu engellenebilir, burada hayvanların doğal haklarını biz avlıyoruz. Gerekli çalışmalar yapılarak bu yaşananlar engellenebilir. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise konuyu başka bir yere çekmek için yapılan gerçek dışı bir açıklamadır" dedi.

Bölgede kuş yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Şerif Sarı, "Evet, bölgede yoğun kuş nüfusu var, ancak tüm kuşların aynı anda bunlara saldırması lazım bunların olması için. Kuşlar saldırsa sadece tek bir noktadan mı deler? Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını ve bunun araştırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

BALIKÇILAR İDDİALARA CEVAP VERDİ

Balıkçılar da bölge halkının iddialarına cevap verdi. Balıkçı Ali Beyaz kendilerinin duyarlı olduğunu belirterek, "Balıkçılar bu konuda duyarlıdır ve doğaya saygılıdır. Balıkçılar balıkların korunması için ellerinden geleni yapmaktadır, çoğu zaman ağlara takılan balıkları da kurtararak denize salmaktadır. Bu gibi asılsız söylentilerle buradaki balıkçıları karalamak istiyorlar, ancak bunun sebebini maalesef bilmiyoruz. Yunuslar yıllardır ağlardaki balıkları yerler, ancak hiçbir zaman balıkları vuran biri olmadı. Zaten kayıklarda silah bulundurmak yasak. Eğer böyle bir şey olsa bizim haberimiz olur, bunu zaten insan olan biri yapmaz" dedi.

'BİZ YUNUSLARI KOLLARIZ'

Balıkçı Raşit Özden, yunusları kolladıklarını belirterek, "Yunusların ağları koparacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Biz zaten balıkları elimizden geldiğince korumaya ve kollamaya çalışıyoruz zaten. Bizim balıkçılara bir zararı yoktur yunusların, bizde zarar vermeyiz onlara. Zaten bizim ağlarımız ölçülü, ufak balıkları tutmaz. Ufak gelince biz yunuslara atarız balıkları onlar yesin diye, kollarız onları" diye konuştu.

Balıkçı Şaban Özden ise "Yunuslar balıkçıların dostudur, onların sıkıştırdığı balıkları tutarız biz. Yunuslarla bir sorunumuz yok. Bize zararı olmayan, aksine faydası olan bir hayvandır o. Balıkçılardan da bir zarar gelmez yunuslara" dedi.

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Kaynak: DHA