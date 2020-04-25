Sahillerde jandarma denetimlerini sürdürüyor
EDİRNE (AA) - Keşan ve Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri liman ve sahillerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sorumluluk sahalarındaki sahillerde denetim yaptı. Mesire yerleri ve sahil kenarlarına girişin yasak olması nedeniyle vatandaşlar...
EDİRNE (AA) - Keşan ve Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri liman ve sahillerde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sorumluluk sahalarındaki sahillerde denetim yaptı.
Mesire yerleri ve sahil kenarlarına girişin yasak olması nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.
Yasaklara uymayan vatandaşlara "Emre Aykırı Davranıştan" para cezası kesildi.
Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.
Kaynak: AA
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