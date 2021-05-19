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Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı sabah saatlerinde yüzde 90'a ulaştı. Sıcak havadan bunalan Antalyalılar, sahillerde güneşlendi, çocuklarıyla kumsalda oynadı. Yabancı turistlerin de sahillerden denize girdiği, palmiye ağaçlarının altında bisiklet sürdüğü görüldü. Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti.

DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi. Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda zaman geçirenlerden bazıları su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek adrenalin keyfi yaşadı. Bodrum ilçesinin Torba, Paşatarlası, Kumbahçe, Ortakent Plajı'nda denize giren turistler ve vatandaşlar, Cumhuriyet ve Marina Caddesi'nde güzel havanın keyfini çıkardı. Fethiye ilçesinde de Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de yoğunluk oluştu. Güvenlik güçleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

Sahillerde korkutan yoğunluk! Antalya ve Muğla'nın sahillerinde insan seli

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