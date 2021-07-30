Türkiye'de 6 ilde orman yangını çıktı. Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Marmaris'teki yangını ekiplerle birlikte söndürmek için uğrayan Şahin Akdemir hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Marmaris yangınını söndürmeye yardım eden Şahin Akdemir neden öldü? soruları gündeme geldi.

ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Marmaris'te çıkan yangında alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahin Akdemir'i Aslen Köyceğizli olduğu ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Marmaris'te turizm sektöründe çalışan Akdemir, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye giderek yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek veriyordu.

Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor.

Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala” konuşmaları duyuluyor.