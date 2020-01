Şahin Antartika yolcusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9 Şubat 2020'de katılacağı 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi için düzenlenen eğitim programına dahil oldu. Birçok bilim insanın da katıldığı eğitimde, hayati durumlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) bağlı Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) iş birliğinde gerçekleştirilecek bilim seferi için geri sayım başladı. Sefer öncesi organize edilen eğitime, bilim insanları, 1 doktor ve 1 öğretmen katıldı. Antarktika'da bu yıl; 15 bilimsel proje için çalışmalar hayata geçirilecek. TÜBİTAK çağrısı kapsamında seçilen bu projelerin yanında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü'yle Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı'ndan katılımcılar bu seferde bulunarak çalışmalar yapacak.

"Festivalden alnımızın akıyla çıkacağız"

TÜBİTAK Araştırma Gemisi'nde değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir bilim seferine çıktıklarını aktararak, "Onun ön çalışması ve eğitimi için buradayız. Burada bulunmamızın asıl sebebi; TEKNOFEST bu yıl eylül ayında Gaziantep'te yapılacak. TEKNOFEST bir festivalden öte, aslında bir paradigma ve dönüşümdür. Bilim ve teknoloji kapsamında milli ve yerli alt yapının oluşturulduğu bir alan. Bu çalışmaların giderek destek görmesi ve artması bilim ve teknoloji alanında ülkemizin gelişmesini ve ileriye gitmesini de beraberinde getirecektir. Festival, 56 kurum iş birliğinde gerçekleşiyor, bakanlıkların desteği var. Festivalde 50 bin öğrenci yarışacak. 3 milyon insanın takibinde yer alıyor. Olağanüstü bir festival niteliği taşıyor gençler açısından. Bütün lojistiği ve yapılması gerekenleri planlıyoruz. Festivalden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Zahmet olmadan da büyük işleri başarmak mümkün değildir. Bizler siyasetçi olarak da her zaman ayakta durmayı bildiğimiz için bu yolculuk bana heyecan veriyor. Bilim Seferi'nde olmaktan gurur duyuyoruz. Ön eğitimi için buradayız. Çünkü çok zorlu bir sefer olacak. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz soğuklarla karşı karşıya kalacağız. Her koşulda nelerin yapılmasıyla ilgili eğitimler almaya geldik. Sefer, 9 Şubat'ta başlayacak. Bilim ve Teknoloji kapsamında milli hamlemizi gerçekleştirmek adına seferimiz çok önemli" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, gemide bulunan basın çalışanlarına ve bilim insanlarına eğitim öncesi baklava dağıttı.

