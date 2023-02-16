Sahin Aygunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahin Aygunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahin Aygunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sahin Aygunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sahin Aygunes 1 Ekim 1990 tarihinde Ansbach şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Şahin Aygüneş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sahin Aygunes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sahin Aygunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sahin Aygunes'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sahin Aygunes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sahinaygunes61/

Sahin Aygunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sahin Aygunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sahin Aygunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sahin Aygunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2009 yılında Kasımpaşa

13 Ocak 2014 yılında Trabzonspor

5 Ağu 2014 yılında Antalyaspor

28 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2016 yılında Antalyaspor

13 Ocak 2016 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2016 yılında Antalyaspor

21 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2017 yılında Tuzlaspor

17 Ağu 2017 yılında Sandhausen

27 Ağu 2018 yılında Gümüşhanespor

31 Ocak 2019 yılında Z. Kömürspor

1 Temmuz 2019 yılında VfR Mannheim

17 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

16 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ağu 2021 yılında Şile Yıldızspor

Sahin Aygunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sahin Aygunes şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sahin Aygunes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FV 08 Hockenheim, SV Waldhof Mannheim, Karlsruher SC (-2009)

Türkiye U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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