Şahin Berber ve kuaför esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Oda yönetimi Şahin'den hafta tatillerinin devamını istedi. Şahin'de berber ve kuaförlerden destek istedi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'in Partisinin İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte odayı ziyaret eden Şahin'i, Oda Başkanı Murat Cebesoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Belediye Başkanı Erol Şahin burada yaptığı konuşmasında, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin özellikle Ereğli için çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız 8 ay önce ilçemize gelerek "Uçsuz bucaksız Ereğli" dedi. İşte o Ereğli'ye sayın Cumhurbaşkanımız kısa süre sonra yine geliyor. Ereğli'ye özel bir ilgisi ve sevgisi olan Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız nüfusu 500 bin olan illere bile gitmiyor ama Ereğli'ye geliyor " dedi. Berberler ve Kuaförler Odası yönetimine İlçede hayata geçirmeyi planladığı ekonomik, sosyal ve kültürel projeleri anlatan Şahin, öncelikle çarşı merkezindeki ekonomik hareketliliği artırmak adına Belediyenin mevcut binasını Fakülte yapacaklarını, bu projenin berber ve kuaförlerin işlerini de artıracağını söyledi. Şahin, şu anda Ereğli'de belediye başkanlığını kazanabilecek en şanslı adaylar arasında Ereğli'ye en fazla kendisinin hizmet verebileceğini belirterek, denenmişlerin ne yapıp yapamayacağının herkes tarafından çok iyi bilindiğini, kendisinin arkasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet desteğinin olduğunu, bu sebeple Ereğli'de hayata geçiremeyeceği projenin bulunmadığını söyledi. Berber ve Kuaförler Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cebesoy da Erol Şahin'e başarı dileğinde bulunarak, seçilmesi halinde berber ve kuaförlerin hafta tatillerinin devam ettirilmesini istedi. Erol Şahin ise konuşmasında, "Ben sadece sizinle ilgili demiyorum. Tüm meslek gruplarına diyorum; Ne kararı alırsak alalım, ne yapacaksak yapalım, meslek gruplarının temsilcisi olan oda ve derneklerle ortak karar alacağız. Biz Ereğli'yi STK'lar ile birlikte yöneteceğiz. Her şeyi ben bilirim değil, biz biliriz diyerek beraber karar alacağız. Bu konuda da siz ne istiyorsanız istişare edip ortak karar vereceğiz"

Kaynak: İHA