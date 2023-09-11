Şahin, Büyükşehir Meclisi’nde GastroANTEP çalışmalarını anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Meclisi'nin 2023 Yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'nci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şahin, Büyükşehir Meclisi’nde GastroANTEP çalışmalarını anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Meclisi'nin 2023 Yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'nci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısı öncesi GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin içeriği hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te dirençli şehir, ekonomi, yönetişim, toplum, çevre, güvenli şehir, altyapı gibi konularda yürütülen çalışmalara değinerek Gazi şehrin jeopolitik önemi, imkanları Gaziantep'in tarih ve kültüründe yemeğin öneminden bahsetti.

Festival günleri boyunca Büyükşehir'e bağlı müzeler ücretsiz

Büyükşehir Meclis Salonu'ndaki toplantının gündemi GBB tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Gastronomi Festivali ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle birleştirilen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali oldu. Bu çerçevesinde 16-24 Eylül tarihleri arasında GBB'ye bağlı hizmet veren tüm müzeler festival boyunca saat 08.30 ve 21.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Geçmiş yıllarda yapılan GastroANTEP'in kentteki başarılara değinen Fatma Şahin bu yılki festival programının içeriğinden söz etti. 16-24 Eylül tarihlerinde yapılacak GastroANTEP Kültür Yolu Festivali için toplamda 80 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışma, kısa sürede tamamlanacak.

100 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapılacak

Mecliste görüşülen maddeler çerçevesinde Gaziantep'te faaliyet gösteren Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 100 amatör spor kulübüne 5 milyon TL nakdi yardımın yapılması hakkında karar verildi. Öte yandan meclis maddelerine göre Gaziantep ve Tataristan Cumhuriyeti'nin Başkenti Kazan şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulması ve GBB bünyesinde gereken tüm girişimlerin yapılması hakkında Fatma Şahin'e yetki verilmesi oy birliği ile geçti.

Şahin, Büyükşehir Meclisi’nde GastroANTEP çalışmalarını anlattı

Şahin, Büyükşehir Meclisi’nde GastroANTEP çalışmalarını anlattı

Şahin, Büyükşehir Meclisi’nde GastroANTEP çalışmalarını anlattı

Şahin, Büyükşehir Meclisi’nde GastroANTEP çalışmalarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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